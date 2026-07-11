В деревне Башкирии после смерча полностью восстановили электричество и газ

В деревне Ургуново Учалинского района полностью восстановили газо- и электроснабжение. Об этом сообщил глава администрации Руслан Гилязетдинов.

«Свет и газ снова доступны в домах. Хочу выразить благодарность всем аварийным службам за оперативную и слаженную работу. Благодарю каждого из вас», - написал он.

Напомним, 9 июля в Ургуново произошло редкое для республики явление – смерч. В результате разгула стихии произошел обрыв линий электропередач, без света осталась вся деревня, это 597 домов. Из-за частичного повреждения газопровода его подачу прекратили к 10 домам. Сразу после ЧП аварийные бригады начали восстановительные работы. На помощь также приехали аварийные бригады БашРЭС из Белорецкого и Абзелиловского районов.