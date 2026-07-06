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05:17 (UTC+5), 06 Июля 2026

В Башкирии за три дня утонули 6 человек, в их числе 1 ребенок

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

За прошедшие жаркие выходные дни в республике зафиксирована серия трагедий на водоемах.

По данным МЧС региона, зарегистрировано семь происшествий, жертвами которых стали шесть человек. Среди погибших — один несовершеннолетний. Троих людей, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

3 июля на реке Уршак в Уфимском районе погиб 72-летний мужчина, пытаясь спасти тонущего внука. Ребенок выжил.

В этот же день на пруду в Мишкинском районе обнаружен 12-летний мальчик. Обстоятельства устанавливаются следственными органами.

4 июля в Караидельском районе на реке Уреш из воды извлечено тело 50-летнего мужчины. Также в субботу в Уфе, в микрорайоне Сипайлово в воде обнаружено тело неустановленного мужчины.

5 июля на городском пляже Стерлитамака водолазы извлекли из реки Ашкадар тело 56-летнего мужчины.

5 июля на Дудкинской переправе в Уфе утонула 39-летняя женщина. Ее 10-летний ребенок был спасен очевидцем до прибытия спецслужб.

К счастью, на Нугушском водохранилище удалось спасти двух 24-летних мужчин, с травмами их доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в жару спасатели Башкирии усилили рейды на пляжах и в садовых товариществах.

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