В Уфе на Дудкинской переправе утонула женщина, её дочь спасли очевидцы

Всего несколько часов назад глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов сообщил о том, что накануне вечером на реке Белой в районе пляжа «Солнечный» спасатели предотвратили масштабную трагедию. На воде едва не утонули шесть человек.
К сожалению, трагедия не заставила себя ждать. Илвир Нурдавлятов сказал, что сегодня на Дудкинской переправе реки Уфы во время купания в несанкционированном месте на левом берегу утонула женщина. Она вместе со своей дочерью заплыла на глубину и не смогла вернуться к берегу.
Благодаря очевидцам девочку удалось спасти. Сейчас она находится в сознании, но пребывает в тяжёлом шоковом состоянии.
На месте трагедии продолжают работать спасатели поисково-спасательного отряда МБУ УГЗ Уфы и бригада скорой медицинской помощи.
Илвир Нурдавлятов особо подчеркнул, что на этом участке установлены аншлаги, категорически запрещающие купание, и это не просто формальность. Здесь действительно опасно: сильное течение, а дно не обследовано.
«Призываю всех взрослых быть предельно благоразумными и строго соблюдать правила поведения на воде. Очень часто таких трагических историй можно избежать — достаточно не заходить в воду в неположенных местах и следить за детьми», — отметил Илвир Нурдавлятов.
Ранее ИА «Башинформ» сообщило о том, что в жару спасатели Башкирии усилили рейды на пляжах и в садовых товариществах.
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