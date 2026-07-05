Шесть человек, включая детей, едва не утонули на оборудованном пляже в Уфе

Вчера вечером на реке Белой в районе пляжа «Солнечный» спасатели предотвратили масштабную трагедию.

Как сообщил глава Кировского района столицы Илвир Нурдавлятов, в разное время отдыхающие, в том числе и дети, заплыли на глубину и из-за сильного течения начали тонуть.

К счастью, на дежурстве находился отряд управления гражданской защиты города. Спасатели вовремя услышали и вытащили утопающих.

Спасатели напоминают: установленная глубина буйков рассчитана с учетом дна и скорости течения, а выход за их пределы смертельно опасен.

Накануне трагический случай на воде произошел в Караидельском районе - 50-летний мужчина погиб, плавая на надувной подушке.