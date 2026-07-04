Житель Башкирии погиб, катаясь на надувной подушке

В Караидельском районе произошёл несчастный случай на воде. 50-летний житель Чишминского района во время отдыха на реке Уреш решил покататься на надувной подушке, привязанной к катеру. Во время движения подушка перевернулась, мужчина ушёл под воду и так и не выплыл. На следующий день его тело нашли и достали водолазы, рассказали в ГКЧС Башкирии.