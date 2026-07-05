В жару спасатели Башкирии усилили рейды на пляжах и в садовых товариществах

В связи с установлением жаркой погоды и ростом числа отдыхающих у воды, в эти выходные по всей республике проходят масштабные профилактические рейды на водных объектах. Особое внимание уделяется местам массового отдыха, где сотрудники госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям проверяют наличие спасательных постов и дежурных специалистов, укомплектованность инвентарём и оборудованием, а также информационных стендов с правилами поведения на воде. Инспекторы оценивают, установлены ли ограждающие буйки и выделены ли зоны для купания детей. В местах, где купание запрещено, на нарушителей составляют протоколы об административном правонарушении.
Как подчеркнул представитель ведомства Кирилл Первов, купание в необорудованных и запрещённых местах создаёт прямую угрозу жизни и здоровью. С начала года на водоёмах республики уже погибли 25 человек, в том числе четверо детей.
Чтобы избежать трагедий, жителям и гостям региона рекомендуют выбирать только официальные пляжи — ознакомиться с их перечнем можно на сайте Госкомитета РБ по ЧС, где размещена актуальная карта мест отдыха у воды. При любом происшествии на воде необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
Помимо водной безопасности, сотрудники главного управления МЧС России по Башкортостану активно проводят рейды и в жилом секторе.
Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе посетили территорию СНТ «Здоровье». Во время патрулирований они напоминают гражданам о правилах эксплуатации электроприборов, разъясняют требования пожарной безопасности для частных домов и садовых участков, а также проводят профилактические беседы с отдыхающими, особенно с родителями маленьких детей и компаниями молодёжи. Жители получают наглядные инструкции с алгоритмом действий при ЧС и номерами телефонов экстренных служб.
МЧС России призывает всех соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять детей без присмотра и купаться только на официальных пляжах. В случае происшествия звоните по телефонам «101» или «112».
Напомним, вчера вечером в Уфе на реке Белой в районе пляжа «Солнечный» спасатели предотвратили масштабную трагедию. В разное время отдыхающие, в том числе и дети, заплыли на глубину и из-за сильного течения начали тонуть. Подробности в этой публикации ИА «Башинформ».
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