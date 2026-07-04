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14:12 (UTC+5), 04 Июля 2026

В заказнике Башкирии пресекли незаконную добычу ископаемых

Инспекторы центрального аппарата дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии задержали нарушителя. Мужчина занимался незаконной добычей полезных ископаемых на территории государственного природного заказника «Бирский». На место прибыла следственно-оперативная группа.

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

В природном заказнике «Бирский» запрещена любая добыча полезных ископаемых. Подобные действия не только противоречат законодательству, но и наносят невосполнимый ущерб экосистеме заказника.

Заказник «Бирский» создан для сохранения и восстановления природных комплексов Южного Урала, защиты ценных видов диких животных, сохранения их мест обитания и поддержания естественного баланса экосистем, складывавшегося веками. Здесь формируются условия для расселения животных на сопредельные территории.

Дирекция по ООПТ РБ продолжает системный мониторинг состояния всех особо охраняемых природных территорий и оперативно пресекает любые угрозы, чтобы сохранить уникальную природу для будущих поколений.

Ранее на портале Госуслуг появился сервис для оформления поездок по заповедным местам. О том, куда в Башкирии можно поехать на один день, чтобы увидеть местные достопримечательности и красоту родной природы, читайте в этой публикации ИА «Башинформ».

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