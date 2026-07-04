В заказнике Башкирии пресекли незаконную добычу ископаемых

В природном заказнике «Бирский» запрещена любая добыча полезных ископаемых. Подобные действия не только противоречат законодательству, но и наносят невосполнимый ущерб экосистеме заказника.
Заказник «Бирский» создан для сохранения и восстановления природных комплексов Южного Урала, защиты ценных видов диких животных, сохранения их мест обитания и поддержания естественного баланса экосистем, складывавшегося веками. Здесь формируются условия для расселения животных на сопредельные территории.
Дирекция по ООПТ РБ продолжает системный мониторинг состояния всех особо охраняемых природных территорий и оперативно пресекает любые угрозы, чтобы сохранить уникальную природу для будущих поколений.
Ранее на портале Госуслуг появился сервис для оформления поездок по заповедным местам. О том, куда в Башкирии можно поехать на один день, чтобы увидеть местные достопримечательности и красоту родной природы, читайте в этой публикации ИА «Башинформ».
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