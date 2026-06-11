Тур на день: куда в Башкирии поехать на праздники

«Башинформ» подготовил небольшую подборку таких мест для туристов. Читайте, смотрите, выбирайте.
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
Советуем побывать в Аскынской ледяной пещере в Архангельском районе. Это уникальный природный памятник Башкирии, сохранивший древний реликтовый лёд ледникового периода. С 2018 года находится под охраной Русского географического общества. Пещера оборудована для безопасного путешествия: имеются лестницы и освещение. Посещение возможно только по предварительной записи в составе группы и сопровождении гида-экскурсовода.
Преимущества: расстояние от Уфы до Аскынской пещеры составляет примерно 130 километров. Время в пути займет около двух часов и почти всегда, за исключением непосредственно подъезда к деревне Аскын, по хорошей дороге.
Что посмотреть: внутри пещеры — огромный зал с ледяными сталагмитами самой разнообразной, причудливой и порой вполне узнаваемой формы. Причем некоторые фигуры имеют свои названия. Например, Снежная королева, Белый хозяин, Мамонтенок.
В древности люди использовали пещеру в качестве природного ледника. Порой в нее, как в ловушку, попадали лоси и другие дикие животные. Поэтому неудивительно, что в пещере позже были найдены кости животных, а также череп человека и т. д.
Из-за необычного устройства сводов пещера имеет одну особенность — уникальную акустику. Многоголосое эхо отражает даже самый тихий звук и повторяет его так, будто звучит хор. Когда в пещеру проникает тепло и льдинки начинают таять, то звук капели напоминает звучание металлофона.
Помимо непосредственно самой экскурсии в ледяную пещеру, возраст которой насчитывает примерно 1,5 млн лет, можно погулять по территории природного парка. Когда поднимаешься к пещере, несколько раз пересекаешь бурную речку, кажется, Каранъюрт, по деревянным мостикам, держась за свежеоструганные перила.
Плюс можно попить воды из источника и даже пожарить шашлыки на специально отведенной для этого площадке. Записываться на экскурсию, чтобы полюбоваться ледяными фигурами, возраст которых составляет примерно 25 тысяч лет, нужно заранее. Вся необходимая информация собрана на сайте природного ландшафтного парка РГО «Аскынская ледяная пещера».
Маленький совет: машину лучше оставить на въезде в деревню Аскын, чтобы потом пройти немного пешком до КПП вдоль чистой, каменистой и говорливой речки Большой Аскын, в которой водится эндемичный хариус.
И помните: температура в ледяной пещере, вне зависимости от сезона, постоянна – около ноля градусов. Поэтому одевайтесь теплее. Время пребывания в пещере — примерно 20 минут.
«СВЯТЫЕ КУСТИКИ»
«Святые Кустики» — народное название Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря. Находится в необыкновенно красивой горнолесистой местности Благовещенского района. Расстояние от Уфы – чуть больше 100 километров.
Почему именно «Святые Кустики», спросите вы? Название происходит от места, где, по преданию, переплелись между собой три берёзы и две ивы. Именно в этом месте с 19 века жители окрестных сёл и деревень стали наблюдать чудесные явления: то некого старца с иконой и крестом в руках, то видения иконы Божией Матери, а то и слышали колокольный звон. Со временем верующие со всех близлежащих деревень стали приходить сюда молиться, получая исцеление.
В 1901 году вокруг «кустиков» основан Успенский Свято-Георгиевский женский монастырь. Есть мнения, что прежде, еще в 18 веке, здесь существовал Крестовоздвиженский мужской монастырь. С приходом советской власти монастырь был распущен и создана коммуна «Октябрь». Но просуществовала она недолго и в начале 1930-х годов также была распущена, а все постройки уничтожены. О существовании монастыря забыли на многие десятилетия. В 1998 году принято решение о создании на этом месте подворья от Успенского мужского монастыря города Уфы. Начальником подворья был назначен эконом монастыря игумен Варлаам, сообщается на сайте монастыря.
С этого времени здесь сделано очень многое. Монастырь примечателен тем, что он одинаково красив в любое время года. Здесь как будто какой-то особенный микроклимат. Так, к примеру, когда везде уже осень, на территории монастыря еще золотая осень, с ее багряными красками. Туристов в «Святых кустиках» всегда немало, причем сюда часто приезжают организованными группами, на автобусах. Многим, независимо от вероисповедания, интересно посмотреть не только на храмы и другие здания, включая бесплатную мужскую гостиницу, но и как устроено монастырское подворье, как живут и работают здесь монахи. Кстати, говорят, что один из монахов в миру был ландшафтным дизайнером. Может быть, поэтому территория мужского монастыря не только всегда обихожена, но и очень красива. Цветы и другие зеленые насаждения, маленький пруд и монашеская пасека радуют глаз. Все и всегда чисто и обихожено.
Как и на территории природного ландшафтного парка «Аскынская пещера», здесь также есть свои источники, в том числе дальний, до которого придется пройти.
Поэтому некоторые из посетителей не только пьют вкусную колодезную воду, но и увозят ее с собой. Кстати, купить пластиковую тару для воды, если забыли взять с собой, можно прямо здесь, в монастырской лавке, наряду с иконами, книгами, освященными ювелирными украшениями, косметическими средствами и т. д.
Напротив монастырской лавки находится архондарик (трапезная), где любой посетитель может бесплатно попить чай со вкусным печеньем, пряниками и т. д. По желанию, не по требованию, люди могут оставить здесь любую сумму на пожертвование. Хлеб, к слову, монахи пекут сами, как и некоторую другую выпечку.
Учитывайте, что монастырь — это не туристическое место для развлечений. Поэтому форма одежды должна быть соответствующей. Женщинам нужно надеть платья и платки, мужчинам также прикрыть ноги, никаких шорт! Все-таки многие туристы забывают, что это монастырь, а не место для развлечений, надо уважать традиции и заведенный порядок.
На сайте монастыря отмечается, что один в раз в неделю здесь проводится организованная экскурсия. Сбор желающих погулять по территории с гидом — по воскресным дням, возле монастырской лавки. Начало экскурсии — в 12.30.
К сведению. Неподалеку, примерно в 20-23 километрах от «Святых кустиков» находятся Красные скалы Павловского водохранилища— Красный Ключ. Как вариант: поехать еще дальше через село Красный Ключ, чтобы посетить парк Красный Ключ и одноименный родник с изумительным цветом воды. И заметьте: все это великолепие вы увидите за один день. Поэтому спокойно можно успеть съездить в тот же день еще и туда.
АБЗАНОВСКИЙ ВОДОПАД
Он находится в Архангельском районе Башкирии, в 90 километрах от Уфы. Этот водопад известен также под названиями Асинский, Зеркальный и «Мужские слёзы», но чаще его называют все-таки Абзановским. Высота — примерно шесть метров.
Расположен на известняковой скале Плачущий Камень у реки Инзер, рядом находятся деревни Абзаново и Асы. Летом он почти пересыхает и полноценную струю не видно, однако вода сочится по мху на обрыве и возникает иллюзия зеленого зеркала на скале.
Абзановский водопад — это еще и излюбленное место для купания. Правда, «заплыть за буйки» здесь не удастся: Инзер слишком мелкий для этого. Отличное место для летнего отдыха с детьми.
ГОЛУБОЕ ОЗЕРО
Это удивительно красивое озеро находится в Кармаскалинском районе республики, в одном километре к западу от деревни Новомусино. Оно было образовано карстовой воронкой, поэтому и имеет закругленную форму. В 2003 году Голубое озеро получило статус гидрологического памятника природы республиканского значения.
Чем примечательно?
В первую очередь, цветом воды: изумрудно-синим, а также тем, что оно никогда не замерзает, даже зимой, и при этом всегда остается очень холодным, примерно +4 градуса. Не случайно некоторые перед погружением в Голубое озеро даже надевают гидрокостюм.
По словам специалистов, цвет воды обусловлен наличием голубой глины. Она содержит полезные микроэлементы и обладает оздоровительными свойствами. В этом небольшом озере практически нет никакой жизни, что обеспечивает его кристальную чистоту. Искупаться в нем решаются только самые смелые и «морозоустойчивые», поскольку даже просто погруженные в воду руки замерзают очень быстро. Для тех, кто все-таки решил окунуться в озеро, рядом построили термы, так что можно сразу погреться.
Вода в Голубом озере жёсткая и содержит большое количество минеральных солей, поэтому пить ее не рекомендуется.
В любом случае, какой бы из предложенных или своих вариантов для поездки по Башкирии на один день вы ни выбрали, берите с собой хорошее настроение. Остальное приложится.
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