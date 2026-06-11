Тур на день: куда в Башкирии поехать на праздники

Почему именно «Святые Кустики», спросите вы? Название происходит от места, где, по преданию, переплелись между собой три берёзы и две ивы. Именно в этом месте с 19 века жители окрестных сёл и деревень стали наблюдать чудесные явления: то некого старца с иконой и крестом в руках, то видения иконы Божией Матери, а то и слышали колокольный звон. Со временем верующие со всех близлежащих деревень стали приходить сюда молиться, получая исцеление.

В 1901 году вокруг «кустиков» основан Успенский Свято-Георгиевский женский монастырь. Есть мнения, что прежде, еще в 18 веке, здесь существовал Крестовоздвиженский мужской монастырь. С приходом советской власти монастырь был распущен и создана коммуна «Октябрь». Но просуществовала она недолго и в начале 1930-х годов также была распущена, а все постройки уничтожены. О существовании монастыря забыли на многие десятилетия. В 1998 году принято решение о создании на этом месте подворья от Успенского мужского монастыря города Уфы. Начальником подворья был назначен эконом монастыря игумен Варлаам, сообщается на сайте монастыря.

С этого времени здесь сделано очень многое. Монастырь примечателен тем, что он одинаково красив в любое время года. Здесь как будто какой-то особенный микроклимат. Так, к примеру, когда везде уже осень, на территории монастыря еще золотая осень, с ее багряными красками. Туристов в «Святых кустиках» всегда немало, причем сюда часто приезжают организованными группами, на автобусах. Многим, независимо от вероисповедания, интересно посмотреть не только на храмы и другие здания, включая бесплатную мужскую гостиницу, но и как устроено монастырское подворье, как живут и работают здесь монахи. Кстати, говорят, что один из монахов в миру был ландшафтным дизайнером. Может быть, поэтому территория мужского монастыря не только всегда обихожена, но и очень красива. Цветы и другие зеленые насаждения, маленький пруд и монашеская пасека радуют глаз. Все и всегда чисто и обихожено.