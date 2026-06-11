На Госуслугах появился сервис для оформления поездок по заповедным местам

Оформить электронное разрешение на посещение заповедников, нацпарков и заказников можно с помощью жизненной ситуации «Посещение особо охраняемых природных территорий». Сервис также позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, ознакомиться с уникальными маршрутами, купить льготные разрешения.
«Цифровой сервис для планирования поездок по заповедным территориям делает путешествия по России удобнее и доступнее. Он позволяет онлайн оформить разрешение на посещение ООПТ, сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. При этом цифровые инструменты помогают эффективно управлять турпотоками и сохранять уникальные природные комплексы. Сегодня через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и нацпарков федерального значения, а до конца года их количество планируем увеличить до 60», – прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
При посещении ООПТ следует соблюдать правила. Ознакомиться с ними можно на странице сервиса.
Заповедные территории разделены на два направления: для активного отдыха – «Пульс природы» и для спокойного – «Мир тишины». Найти нужное туристическое направление помогают фильтры. Для поиска можно использовать интерактивную карту.
О том, куда в Башкирии можно поехать на один день, чтобы увидеть местные достопримечательности и красоту родной природы, читайте в этом материале Башинформа.
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