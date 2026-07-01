В Уфе канистра с бензином упала с балкона и воспламенилась перед машиной

В ходе брифинга на канале БСТ был продемонстрирован видеоролик, распространившийся в социальных сетях, который наглядно иллюстрирует опасность заправки топлива в непредназначенные для этого емкости.

На кадрах записей с домофонов «Уфанет» видно, как канистра с бензином, упавшая с высоты (предположительно, с балкона), загорается при ударе о землю прямо под автомобилем.

Выбежавший мужчина попытался потушить огонь водой из бутылки, естественно, безуспешно. После чего соседи с помощью пледов сбили пламя.

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Тимур Герасимов прокомментировал инцидент, подчеркнув, что бензин является легковоспламеняющейся жидкостью. Следует очень сильно задуматься о мерах пожарной безопасности, прежде чем хранить топливо в квартирах или личных хозяйствах, подчеркнул спикер.

Напомним, что с 27 июня АЗС Башкирии запретили отпускать бензин в канистры и другие емкости.

Ранее сообщалось, что в Уфе очередей на заправках становится гораздо меньше, ситуация на топливном рынке стабилизируется и находится под контролем.