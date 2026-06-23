За сутки в Башкирии произошло три ДТП, один человек погиб

Минтранс Башкирии опубликовал оперативную информацию по дорожно-транспортной обстановке в республике.
По информации ведомства со ссылкой на ГАИ, на 8 часов 23 июня на дорогах региона зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия. Одно из них случилось в Уфе. В результате аварий два человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.
Общественный транспорт работал в штатном режиме. По данным «Башавтотранса», ДТП с пострадавшими на маршрутах не зафиксировано. Срывов рейсов на Южном автовокзале не было.
В Международном аэропорту «Уфа» происшествий по безопасности не зарегистрировано. Вместе с тем задержано десять рейсов, два рейса отменены. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылетах на официальном сайте воздушной гавани.
На линии Куйбышевской железной дороги обстановка остаётся стабильной, происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд пассажиров обеспечен в полном объёме.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.