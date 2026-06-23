За сутки в Башкирии произошло три ДТП, один человек погиб

Минтранс Башкирии опубликовал оперативную информацию по дорожно-транспортной обстановке в республике.

По информации ведомства со ссылкой на ГАИ, на 8 часов 23 июня на дорогах региона зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия. Одно из них случилось в Уфе. В результате аварий два человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

Общественный транспорт работал в штатном режиме. По данным «Башавтотранса», ДТП с пострадавшими на маршрутах не зафиксировано. Срывов рейсов на Южном автовокзале не было.

В Международном аэропорту «Уфа» происшествий по безопасности не зарегистрировано. Вместе с тем задержано десять рейсов, два рейса отменены. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылетах на официальном сайте воздушной гавани.

На линии Куйбышевской железной дороги обстановка остаётся стабильной, происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд пассажиров обеспечен в полном объёме.