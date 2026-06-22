Авиапассажиры не смогли вылететь из Антальи в Уфу

По данным онлайн-табло аэропорта Антальи, самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь с турецкого курорта в Уфу 22 июня в 07.30. Но в расписании указано, что вылет перенесли на 23 июня 02.10. В соцсетях авиаперевозчика информации о данной задержке вылета нет.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе отменены и задержаны авиарейсы по нескольким направлениям.