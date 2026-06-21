В Уфе отменены и задержаны авиарейсы по нескольким направлениям

Из Уфы отменены и задержаны несколько рейсов, включая Москву, Сочи и Геленджик. Это следует из онлайн-табло уфимского аэропорта. С расписания сняты рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» по маршруту Уфа – Москва, а также рейсы в Сочи (Nordwind Airlines) и Геленджик (Utair).

Вылет рейса авиакомпании Utair из Уфы в Сочи перенесен с 17.50 на 20.40. В обратном направлении отменены рейсы в Уфу из Сочи (Nordwind Airlines), из Москвы («Россия») и из Геленджика (Utair).

Отмена и задержка рейсов связаны с введенными в Сочи и Геленджике временными ограничениями на полеты. В Москве частично ограничили полеты в аэропорту Внуково. После снятия ограничений работа аэропортов по приему и выпуску самолетов будет возобновлена.