В Уфе в ДТП с «Ниссан Мурано» пострадала пассажирка «Лады Гранты»

По предварительным данным ГАИ Уфы, днем 19 июня 78-летний водитель за рулем «Ниссан Мурано» при выезде с парковки на Алексеевское шоссе при повороте налево в сторону деревни Алексеевка допустил столкновение с движущейся по шоссе «Ладой Грантой» под управлением 62-летнего водителя.

В ДТП 61-летняя пассажирка «Лады Гранты» с травмами обратилась в медучреждение. По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Уфе иномарка врезалась в остановившуюся из-за поломки «Ладу Калину».