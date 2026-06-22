В Уфе иномарка врезалась в остановившуюся из-за поломки «Ладу Калину»

На 6 км автодороги «Восточный выезд» в сторону Уфы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель машины «Рено Логан», направляясь в сторону Уфы, допустил столкновение с «Ладой Калиной», которая совершила аварийную остановку из-за обрыва ремня ГРМ. Отечественная легковушка стояла справа у металлического барьерного ограждения.
В происшествии обошлось без пострадавших. Машины получили механические повреждения. На место ДТП был направлен аварийный комиссар, который обеспечил прикрытие места события и оформил документы по факту ДТП.
Ранее в Башкирии мотоциклист врезался в столб и погиб.
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