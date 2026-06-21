В Башкирии мотоциклист врезался в столб и погиб

По предварительным данным ГАИ РБ, вчера вечером в селе Большая Ока на улице Советской 40-летний водитель, управляя мотоциклом «Урал», допустил наезд на столб электропередачи, после чего опрокинулся.

В ДТП водитель скончался на месте. Его пассажира с многочисленными травмами госпитализировали.

Ранее в Башкирии после жуткого ДТП водитель скорой помощи скончался в больнице.