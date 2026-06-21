В Башкирии после жуткого ДТП водитель скорой помощи скончался в больнице

41-летний водитель скорой помощи 20 июня скончался в реанимации. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минздрава РБ.

Мужчина получил жуткие увечья в массовом ДТП 18 июня на трассе Крапачово – Месягутово – Ачит. Его доставили в Месягутовскую ЦРБ в тяжелом состоянии. К пострадавшему была отправлена бригада врачей из Уфы. Жизнь мужчины спасти не удалось.

Напомним, что на месте аварии оборвались жизни 26-летней врача-педиатра из детской поликлиники Месягутово, 36-летней медсестры из ЦРБ и 20-летней студентки УУНиТа - дочери водителя.

По факту ДТП в МВД по РБ возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».