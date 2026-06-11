Стала известна возможная причина смерти молодого хоккеиста из Башкирии

21-летний хоккеист Егор Ядыкин из Салавата погиб, случайно застрелившись из ружья. Официальных версий случившегося пока нет, поэтому картина развития событий разнится.

Ряд СМИ сообщают, что трагедия произошла дома. Якобы Егор вместе с дедом собирался на охоту. Молодой человек случайно потянулся за ружьем и случайно задел спусковой крючок, после чего произошел выстрел. Хоккеист от огнестрельного ранения погиб на месте.

По другой версии сообщается, что в момент ЧП дедушка и внук ехали в машине. Егор сидел на заднем сидении автомобиля, потянулся за ружьем на переднее, но задел курок, дробь попала в лицо и снесла нижнюю челюсть.

В третьем изложении события развивались на рыбалке. Якобы дед учил внука стрелять. Но оружие сработало в руках неопытного парня, и он получил смертельное ранение в нижнюю челюсть.

В любом случае, все версии сводятся к одному: хоккеист случайно выстрелил в себя на глазах у деда. Пожилой родственник не выдержал случившегося и покончил с собой, оставив родственникам голосовое сообщение, в котором рассказал о произошедшем.

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