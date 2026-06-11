Следком Башкирии сообщил подробности смерти хоккеиста Егора Ядыкина

Вместе с 21-летним нападающим «Норильска» Егором Ядыкиным погиб и его дедушка. Информацию «Башинформу» подтвердили в Следственном комитете Башкирии.

«Следственным управлением устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в городе Салавате», - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о трагической гибели Егора Ядыкина, который в прошлом сезоне выступал за ХК «Норильск» из Высшей хоккейной лиги. Первыми печальную новость сообщили в хоккейном клубе.