В Башкирии трагически погиб перспективный хоккеист Егор Ядыкин

В Салавате при трагических обстоятельствах погиб 21-ледний нападающий «Норильска» Егор Ядыкин. Печальную новость сообщает хоккейный клуб.

«За время выступлений в ХК "Норильск" он показал себя не просто профессионалом и перспективным игроком, а настоящим самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего. Егор был улыбчивым парнем, который давал партнерам энергию на площадке и за ее пределами. Он был надежным и отзывчивым другом, внимательным к проблемам каждого», - говорится в официальном сообщении.

Уроженец Салавата Егор Ядыкин – воспитанник уфимского хоккея, дебютировал в МХЛ в 2021 году за «Омских Ястребов». В прошлом сезоне выступал за ХК «Норильск» из Высшей хоккейной лиги, в его активе 64 матча в ВХЛ.