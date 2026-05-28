В Башкирии закрыли лагерь, где отравились дети

Судебные приставы приостановили работу Детского оздоровительно-образовательного комплекса Магнитогорского металлургического комбината «Уральские зори». 27 мая судебные приставы опечатали территорию лагеря. Он не будет работать до 2 июня.
«Должностные лица комплекса предупреждены об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы учреждения до истечения установленного судом срока. Исполнение судебного решения находится на контроле главного управления ФССП России по Республике Башкортостан», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Абзелиловский районный суд признал виновным Детский оздоровительно-образовательный комплекс Магнитогорского металлургического комбината «Уральские зори» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Такие нарушения, как подчеркнули в суде, создают прямую угрозу здоровью детей и могут привести к массовым отравлениям.
Напомним, 16 ребят в возрасте от 11 до 15 лет подхватили кишечную инфекцию в лагере «Уральские зори». Источником, по предварительным данным, стал сотрудник столовой. У заболевших обнаружили норовирус.
Состояние детей сейчас удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Остальные участники смены находятся под наблюдением врачей.
Тем временем следственный отдел в ЗАТО Межгорье СУ СК России по РБ уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как писал «Башинформ», в Башкирии детская летняя оздоровительная кампания стартует с 1 июня.
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