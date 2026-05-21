Следователи СК Башкирии занялись инцидентом с отравлением челябинских детей

По собственным данным «Башинформа», на территории Абзелиловского района Башкирии находится детский лагерь челябинского предприятия. В него приехала группа детей из соседней области на мероприятие. 16 несовершеннолетних отравились после приема пищи.

По данному факту следственный отдел в ЗАТО Межгорье СУ СК России по РБ возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщили в пресс-службе ведомства, проводится комплекс следственных действий для установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам.

Кроме того, по информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по РБ, 20 мая специалисты выехали в лагерь «Уральские зори» для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Поводом послужило групповое заболевание детей. Эпидемиологи управления вместе с медработниками осмотрели отдыхающих. Выявили 16 заболевших детей, их состояние удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением.

«На базе центра гигиены и эпидемиологии проводятся лабораторные исследования проб биологических материалов от заболевших и персонала, а также пробы пищевой продукции, сырья и смывов. Проведена проверка санитарного состояния объекта. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Угрозы распространения инфекции нет», — заявили в ведомстве.

Напомним, в этом лагере и ранее случались инциденты с детьми. Например, в 2022 году девочки издевались над сверстницей. Тогда следователи проводили доследственную проверку по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В 2024 году управление Роспотребнадзора по Башкирии зафиксировало случаи возникновения острой кишечной инфекции у воспитанников детского лагеря, оказалось, что дети заболели норовирусом. Они заразились, потому что персонал пищеблока не соблюдал личную гигиену, а детей не осматривали медики. Кроме того, сотрудники столовой пытались скрыть заболевание детей — не известили инспекторов РПН и инфекционистов. В результате детей не изолировали вовремя и допустили распространение инфекции. В том же году правоохранители узнали о драках, в результате которых дети получали телесные повреждения, имело место ненадлежащее медицинское обслуживание, недостаточное питание и задержка подвоза воды.

Напомним, в Башкирии детская летняя оздоровительная кампания стартует с 1 июня.