Адвокат издателя «Пруфы» прокомментировал неявку подзащитной в суд Уфы

Уфимский адвокат издателя «Пруфы» Рауфы Рахимовой Сергей Макаренко прокомментировал «Башинформу» неявку его подзащитной в суд. Он подтвердил, что она, действительно, находится за границей.

Однако, по словам Макаренко, Рахимова планирует вернуться, чтобы присутствовать на заседании суда, которое запланировано на 4 октября.

Напомним, издатель «Пруфы» должна была явиться 18 сентября в Кировский районный суд на рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»), но не сделала это, так как находится за границей — в Турции.

По мнению известного уфимского адвоката Валерия Харисова, если издатель «Пруфы» не явится 4 октября на рассмотрение дела, судья имеет право вынести определение о приводе.

«Если лицо, привлекаемое к административной ответственности, было заблаговременно извещено о месте и времени судебного разбирательства и не явилось на процесс без уважительных причин, то может быть подвергнуто судом к приводу, — пояснил адвокат. — Это прописано в ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ. В частности, статья предусматривает право судьи, должностного лица признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу».

Как информировал «Башинформ», 18 сентября Кировский районный суд Уфы перенес на 4 октября рассмотрение дела в отношении издателя интернет-СМИ Рауфы Рахимовой по ходатайству ее защитника. По нашим данным, на основе экспертизы ряда публикаций Рауфы Рахимовой в ее социальных сетях, правоохранительные органы пришли к выводу, что медиаменеджер формирует негативное восприятие к специальной военной операции и позицию по отказу жителей республики от участия в СВО. Согласно неофициальным данным, после того, как было назначено судебное заседание, Рахимова, имеющая вид на жительство в Турции, покинула Россию.

Ранее отдел полиции № 9 в Уфе составил административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») на издателя СМИ «Интернет-издание Пруфы» Рауфу Рахимову. Материалы об административном правонарушении были направлены в Кировский районный суд.