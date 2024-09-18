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18 Сентября , 11:47

В Уфе перенесли рассмотрение дела в отношении издателя «Пруфы»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Кировский районный суд Уфы перенес на 4 октября рассмотрение дела в отношении издателя интернет-СМИ Рауфы Рахимовой по ходатайству ее защитника. Процесс должен был состояться сегодня, 18 сентября, однако Рауфа Рахимова не явилась на заседание, так как в данное время находится в Турции.

Как сообщила агентству «Башинформ» сотрудник объединенной пресс-службы судов республики Анджелла Сафиуллина, рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Рахимовой Рауфы Гареевны, привлекаемой по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»), запланировано на 10 часов утра 4 октября.

По нашим данным, на основе экспертизы ряда публикаций Рауфы Рахимовой в ее социальных сетях, правоохранительные органы пришли к выводу, что медиаменджер формирует негативное восприятие к специальной военной операции и позицию по отказу жителей республики от участия в СВО.

Согласно неофициальным данным, после того, как было назначено судебное заседание, Рахимова, имеющая вид на жительство в Турции, покинула Россию.

Напомним, ранее отдел полиции №9 в Уфе составил административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») на издателя СМИ «Интернет-издание Пруфы» Рауфу Рахимову. Материалы об административном правонарушении были направлены в Кировский районный суд.

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