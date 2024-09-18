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18 Сентября , 18:00

Издателя «Пруфы» могут доставить в суд принудительно

Ксения Калинина, архив
Фото:Ксения Калинина, архив

Известный уфимский адвокат Валерий Харисов считает, что если издатель «Пруфы» Рауфа Рахимова не явится 4 октября на рассмотрение дела, судья имеет право вынести определение о приводе.

«Если лицо, привлекаемое к административной ответственности, было заблаговременно извещено о месте и времени судебного разбирательства и не явилось на процесс без уважительных причин, то может быть подвергнуто судом к приводу, — говорит адвокат. — Это прописано в ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ. В частности, статья предусматривает право судьи, должностного лица признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. На основании ч. 3 ст. 29.4 КоАП РФ в случае, если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено в связи с неявкой без уважительной причины лиц, привлекаемых к административной ответственности (их представителей), что препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, выносят определение о приводе указанных лиц».

Напомним, сегодня Кировский районный суд Уфы перенес на 4 октября рассмотрение дела в отношении издателя интернет-СМИ Рауфы Рахимовой по ходатайству ее защитника. Процесс должен был состояться 18 сентября, однако Рауфа Рахимова не явилась на заседание, так как находится в данное время в Турции.

Ранее отдел полиции № 9 в Уфе составил административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») на издателя СМИ «Интернет-издание Пруфы» Рауфу Рахимову. Материалы об административном правонарушении были направлены в Кировский районный суд.

Автор:Дарья Субботина
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