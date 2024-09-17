СК России занялся инцидентом с избиением подростка в Башкирии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении подростка в Нефтекамске. Как информировал «Башинформ», мужчина жестоко избил молодого человека. На записи, сделанной очевидцем, лишь видно, что мужчина бьет парня по голове ногами. Тот лежит на земле и только успевает прикрываться руками. Рядом стоят две женщины, которые нерешительно пытаются повлиять на ситуацию, остановить разъяренного обидчика. О причине конфликта ничего не известно.

«Мужчина причинил телесные повреждения подростку. По данному факту следственными органами СК России по РБ проводится процессуальная проверка по статье „Побои“», — сообщили в Следкоме РФ.

Ранее в Башкирии полиция нашла школьниц, унизивших сверстницу на камеру.