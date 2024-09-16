В Башкирии полиция нашла школьниц, унизивших сверстницу на камеру

В Стерлитамаке подростки унизили сверстницу: поставили на колени из-за 3000 рублей. Одна девочка унижала и морально выбивала «долг», другая снимала все на видео. Жертва буллинга просила не записывать ее унижения на камеру, но тщетно. Инцидентом заинтересовалась полиция.

«Полицейскими управления МВД России по Стерлитамаку сообщение зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка. Лица, фигурирующие на видео, установлены. Решается вопрос о постановке на учёт несовершеннолетних», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее в Челябинске школьник, вооруженный молотком, напал на одноклассников.