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16 Сентября , 17:02

В Башкирии полиция нашла школьниц, унизивших сверстницу на камеру

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Стерлитамаке подростки унизили сверстницу: поставили на колени из-за 3000 рублей. Одна девочка унижала и морально выбивала «долг», другая снимала все на видео. Жертва буллинга просила не записывать ее унижения на камеру, но тщетно. Инцидентом заинтересовалась полиция.

«Полицейскими управления МВД России по Стерлитамаку сообщение зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка. Лица, фигурирующие на видео, установлены. Решается вопрос о постановке на учёт несовершеннолетних», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее в Челябинске школьник, вооруженный молотком, напал на одноклассников.

Автор:Дарья Субботина
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