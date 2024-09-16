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16 Сентября , 11:34

В Челябинске школьник, вооруженный молотком, напал на одноклассников

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Подросток с молотком напал на учеников и педагогов в школе № 68 в Челябинске. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер, есть пострадавшие.

«Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребёнка. Ведется следствие, — проинформировал губернатор. — Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях».

По данным SHOT, трое детей — две девочки и мальчик — ранены. За нападение на одноклассников задержали подростка. Ученик коррекционной школы смог пронести через охрану молоток в рюкзаке.

Автор:Дарья Субботина
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