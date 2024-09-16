Житель Башкирии жестоко избил парня при свидетелях

В Нефтекамске мужчина жестоко избил молодого человека. На записи, сделанной очевидцем, лишь видно, что мужчина бьет парня по голове ногами. Тот лежит на земле и только успевает прикрываться руками. Рядом стоят две женщины, которые нерешительно пытаются повлиять на ситуацию, остановить разъяренного обидчика. О причине конфликта ничего не известно.

«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали инцидент.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими было выявлено видео, на котором, предположительно, запечатлено, как мужчина наносит удары ногами лежащему на земле оппоненту. Сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Башкирии полиция нашла школьниц, унизивших сверстницу на камеру.