В Башкирии нефтекамских вандалов арестовали на месяц

В Нефтекамске суд по ходатайству следствия постановил арестовать сроком на месяц двух обвиняемых в осквернении мемориала погибших воинов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Башкирии.
Вечером 9 сентября фигуранты помочились на законсервированный архивный бронетранспортёр, установленный как памятник в рамках мемориала нефтекамцам, погибшим в горячих точках.
Эти действия засняла их подруга и разместила видео в своих соцсетях.
Двух местных жителей 20 лет и 21 года задержали 11 сентября.
Одновременно в республике расследуется аналогичное дело в Учалах - там 20-летние парни испортили комплекс Вечного огня.