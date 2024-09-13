В Башкирии нефтекамских вандалов арестовали на месяц

В Нефтекамске суд по ходатайству следствия постановил арестовать сроком на месяц двух обвиняемых в осквернении мемориала погибших воинов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Башкирии.

Вечером 9 сентября фигуранты помочились на законсервированный архивный бронетранспортёр, установленный как памятник в рамках мемориала нефтекамцам, погибшим в горячих точках.

Эти действия засняла их подруга и разместила видео в своих соцсетях.

Двух местных жителей 20 лет и 21 года задержали 11 сентября.

Одновременно в республике расследуется аналогичное дело в Учалах - там 20-летние парни испортили комплекс Вечного огня.