В Башкирии задержали нефтекамских вандалов

В Нефтекамске задержаны молодые люди, помочившиеся на БТР, являющийся частью мемориала погибшим воинам. Это местные жители 21 и 20 лет, сообщили в следкоме.
Им предъявлено обвинение по статье УК «Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц».
Вчера, 10 сентября, республиканские соцсети распространили видео, на котором два человека оскверняют памятник.
«Парни признали вину и раскаялись в содеянном. С ними проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Кроме того, в качестве подозреваемой допрошена девушка, которая снимала на видео факт осквернения и распространила видеозапись. Она также раскаялась в содеянном.
По результатам комплекса следственных действий действиям фигурантов будет дана окончательная правовая оценка», — проинформировали в пресс-службе СКР по Башкортостану.
Также в Учалах задержали трёх приятелей, испортивших мемориал Вечного огня.