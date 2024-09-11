В Башкирии задержали нефтекамских вандалов

В Нефтекамске задержаны молодые люди, помочившиеся на БТР, являющийся частью мемориала погибшим воинам. Это местные жители 21 и 20 лет, сообщили в следкоме.

Им предъявлено обвинение по статье УК «Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц».

Вчера, 10 сентября, республиканские соцсети распространили видео, на котором два человека оскверняют памятник.

«Парни признали вину и раскаялись в содеянном. С ними проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, в качестве подозреваемой допрошена девушка, которая снимала на видео факт осквернения и распространила видеозапись. Она также раскаялась в содеянном.

По результатам комплекса следственных действий действиям фигурантов будет дана окончательная правовая оценка», — проинформировали в пресс-службе СКР по Башкортостану.

Также в Учалах задержали трёх приятелей, испортивших мемориал Вечного огня.