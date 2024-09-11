В Башкирии задержаны вандалы

Полиция задержала трёх мужчин, испортивших мемориал Вечного огня в Учалах, сообщает ТАСС.

6 сентября они заполнили мусором ёмкость, где установлена автоматическая газовая горелка. Мусор загорелся, оборудование повреждено.

20-летние приятели Роман, Егор и Ильдар на видео приносят извинения и просят их простить, излагая своё видение ценности и значимости мемориала.

Сообщается, что правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Повреждение воинских мемориалов группой по предварительному сговору наказывается УК РФ штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от 1 года до 5 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.