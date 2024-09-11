В Башкирии нашли тело 7-летнего мальчика

По данным МЧС по РБ, тело 7-летнего ребёнка было найдено в 200 метрах ниже по течению от места, где автомобиль ушел под воду.

Напомним, 8 сентября в Бирске прицеп с лодкой утащил за собой в воду автомобиль «УАЗ». Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только 7-летний ребенок. По данному происшествию следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Как сообщил «Башинформу» собственный источник, предварительно, мужчина вместе с дочерью и сыном, а также племянником и своим другом решили покататься на лодке. После катания они стали грузить плавсредство на прицеп, в итоге лодка утянула машину в воду. Всем удалось спастись, кроме сына водителя.