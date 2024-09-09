В Башкирии следователи сообщили подробности ЧП с 7-летним мальчиком на реке

В Бирском районе следователи возбудили уголовное дело по факту несчастного случая на воде с малолетним ребенком по статье «причинение смерти по неосторожности». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, вечером 8 сентября на правом берегу реки Белой около Бирска при погрузке стоящей в воде лодки на прицеп, прикрепленный к автомобилю марки «УАЗ», произошел съезд указанного автомобиля в воду, в котором находились трое детей — девочка и мальчик, 2016 года рождения, и мальчик, 2017 года рождения. Отцу детей и его другу удалось спасти двоих детей, 7-летний мальчик пока не обнаружен.

«Проводятся поисковые мероприятия и осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, предварительно, мужчина вместе с дочерью и сыном, а также племянником и своим другом решили покататься на лодке. После катания они стали грузить плавсредство на прицеп, в итоге лодка утянула машину в воду. Всем удалось спастись, кроме сына водителя. По данным пресс-службы МЧС по РБ, ребенка ищут три водолазные группы, поиски осложняются сильным течением.