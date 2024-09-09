В Башкирии водолазы приступили к поискам 7-летнего ребенка

Сегодня утром водолазы приступили к поискам 7-летнего ребенка, пропавшего из кабины провалившегося в реку Белую автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

Напомним, накануне в городе Бирске водитель автомобиля УАЗ с людьми съехал в реку Белую с последующим опрокидыванием. Автомобиль ушел под воду, очевидцы вытащили из автомобиля двоих взрослых и двоих детей, одного ребенка найти не смогли.

Поданным МЧС по РБ, позже транспортное средство удалось вытащить из реки.

«Ребенок внутри не обнаружен. Поиски возобновятся с рассветом», — отметили в МЧС по РБ.