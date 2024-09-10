В Башкирии продолжаются поиски 7-летнего мальчика

На реке Белой в Бирске продолжаются поиски семилетнего ребёнка, утонувшего в УАЗе. ЧП произошло 8 сентября. "Буханку" утянул в реку прицеп с лодкой. В машине были двое взрослых и трое детей - очевидцы успели вытащить всех, кроме мальчика. Когда автомобиль вытащили, его в кабине не оказалось. Сегодня сотрудники МЧС России пешком прошли более 2 километров береговой линии, на моторных лодках — 21 километр. Утром 11 сентября поиски будут продолжены.