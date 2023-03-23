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Сегодня, 09:57

В Башкирии следователи заинтересовались смертельным ДТП с шестью подростками

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

Следственное управление ходатайствует о передаче из органов внутренних дел материалов по факту ДТП в Белорецком районе, в котором пострадало шестеро несовершеннолетних, в том числе один подросток погиб.

По предварительным данным, ночью 23 марта в селе Тирлянский на улице Советской 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем «УАЗ», под управлением 28-летнего местного жителя. В результате ДТП несовершеннолетний водитель скончался на месте, пятеро его пассажиров, среди которых три 14-летние девушки и двое парней, 16 и 17 лет, получили различные телесные повреждения и были доставлены в больницу. Все пострадавшие также являются жителями села Тирлянский.

«По данному факту Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ принято решение ходатайствовать перед прокурором района о передаче материалов дела по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального следственного управления.

По данным ГИБДД по РБ, у погибшего изъята кровь на химико-токсикологическое исследование для определения состояния опьянения. Сотрудниками полиции установлено, что погибший не имел водительских прав. Со слов отца, подросток взял автомобиль без спроса. 

Ранее в МЧС по РБ сообщили о том, что все пострадавшие госпитализированы в больницу города Белорецка. Двое из них, девушка 2008 года рождения и парень 2006 года рождения, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще двух девушек 2008 года рождения и парня 2007 года рождения оценивается как средней степени тяжести.

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, по факту гибели и травмирования подростков в ДТП в Белорецком районе организована проверка.

Автор:Дарья Субботина
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