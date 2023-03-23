Глава Белорецкого района Башкирии высказался по аварии с шестью подростками: «Страшное ДТП»

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высказался о смертельном ДТП с пятью пострадавшими и одним погибшим подростками. Напомним, авария произошла ночью 23 марта в селе Тирлянский.

«Страшное ДТП произошло сегодня ночью в Тирлянском. 17-летний парень сел за руль отцовской машины, посадил ещё пятерых подростков, 14-17 лет, и поехал по главной улице села. Не выбрав безопасную скорость и дистанцию, он врезался в попутный „УАЗ“. В результате наезда юноша погиб на месте. Его пассажиры с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Белорецкую больницу. С утра в Белорецк приехала бригада специалистов из Республиканской детской клинической больницы Уфы, — написал глава района. — Хочу обратиться ко всем родителям. Пожалуйста, следите за своими детьми, за их времяпрепровождением, не упускайте их из-под контроля, ставьте разумные границы их свободного времени. Ночью несовершеннолетние должны находиться дома. Родителям погибшего юноши выражаю искренние соболезнования».

Сейчас идёт следствие, обстоятельства происшествия уточняются. Есть информация, что в происшествии не обошлось без алкоголя. По предварительным данным источника «Башинформа», девушки пили пиво, а молодые люди напитки покрепче.

Ранее в МЧС по РБ сообщили о том, что все пострадавшие госпитализированы в больницу города Белорецка. Двое из них, девушка 2008 года рождения и парень 2006 года рождения, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще двух девушек 2008 года рождения и парня 2007 года рождения оценивается как средней степени тяжести.

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, по факту гибели и травмирования подростков в ДТП в Белорецком районе организована проверка.