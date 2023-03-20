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Вчера, 16:46

В Башкирии перед судом предстанет предполагаемый убийца 95-летнего ветерана войны

СКР по РБ, соцсети
Фото:СКР по РБ, соцсети

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны в отношении 64-летнего жителя Илишевского района. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, ранним утром 25 августа 2022 года пьяный житель села Кадырово пришел домой к 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны.

«В целях хищения имущества он напал на находящегося в беспомощном состоянии престарелого мужчину. В качестве оружия он использовал заостренный металлический штырь, неустановленный колюще-режущий предмет и газовый баллончик. Обвиняемый с особой жестокостью нанес не менее 26 ударов в области расположения жизненно важных органов потерпевшего, незаконно проник в жилище и похитил 8 тысяч рублей», — проинформировали в ведомстве.

Ветеран скончался на месте происшествия. Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд РБ для рассмотрения по существу.

«Четвертым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела по обвинению 64-летнего жителя деревни Кадырово в совершении преступлений по статьям „убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем“ и „разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего“. Ход расследования уголовного дела находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России, а также у руководства следственного управления по Республике Башкортостан», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

По данным учетно-послужной картотеки, ветеран войны Рафаис Муслухов имел воинское звание — старший лейтенант. Начал служить 30 декабря 1944 года, окончил службу 3 апреля 1951 года. По сведениям местной газеты «Маяк», Рафаис Гизамович около 40 лет своей жизни посвятил профессии учителя, работал в должности директора школы и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Несмотря на преклонный возраст, пережитое горе и трудности, он вел сознательную и активную жизнь: участвовал в выборах, в районных мероприятиях.

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Автор:Дарья Субботина
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