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Сегодня, 11:44

Обвиняемый в убийстве трех студенток из Башкирии Александр Лазарев получил пожизненный срок

СКР Оренбургской области
Фото:СКР Оренбургской области

Сегодня, 15 марта, Оренбургский областной суд вынес приговор 31-летнему Александру Лазареву, который обвиняется в убийстве трех студенток из Башкирии. Он получил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. С него также взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей в пользу родственников каждой из погибших девушек.

Как ранее писал «Башинформ», трагедия произошла в сентябре 2021 года в городе Гай. Сотрудники МЧС, приехавшие тушить пожар в квартире, обнаружили в ней тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Третья погибшая была найдена во дворе дома.

Убитым девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они приехали в Оренбург из Баймакского и Кугарчинского районов республики, учились в филиале Орского медицинского колледжа и вместе снимали квартиру.

В ходе судебного заседания было установлено, что Лазарев проник ночью в квартиру, которую снимали девушки, и, угрожая ножом, изнасиловал их. Также нанес каждой множественные удары ножом, после чего поджег квартиру. От полученных телесных повреждений девушки скончались на месте преступления.

3 октября 2021 года он угнал автомобиль от жилого дома в Орске и устроил аварию. Так злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе следствия было установлено, что в августе того же года Александр Лазарев совершил еще одно преступление против половой свободы жительницы города Гай.

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Автор:Ляйсан Закирова
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