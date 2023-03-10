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Вчера, 15:55

В Уфе виновнику гибели четырех девушек в ДТП огласили приговор: срок заключения уменьшили

предоставлено «Честно говоря»
Фото:предоставлено «Честно говоря»

Верховный суд Башкортостана 10 марта огласил приговор Марсу Гузаярову, сбившему насмерть четырех девушек. Судья, выслушав мнения всех сторон, принял решение назначить обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. В части моральной компенсации решение суда первой инстанции осталось в силе. Решение суда в законную силу пока не вступило. Напомним, ранее суд с учетом позиции гособвинителя назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года и взыскал компенсацию морального вреда по 1 млн рублей в пользу каждого потерпевшего.

Как информировал «Башинформ», адвокат Гузаярова просил сменить режим отбытия наказания — с общего на колонию-поселение, а также уменьшить размер компенсации. Защита уверена, что приговор назначен слишком суровый, якобы суд не учел признание вины и сотрудничество Гузаярова со следствием. Сумму компенсации морального вреда также посчитали завышенной.

Родственники погибших девушек уверены, что подсудимому и пожизненного срока мало.

Ранее обвиняемый в гибели четырех девушек в ДТП сказал в суде свое последнее слово. Он заявил, что вину полностью признает, раскаивается. Также подсудимый сказал, что ему каждую ночь снятся погибшие. Защитник Гузаярова попросил суд более мягкий приговор и снизить размер компенсации морального вреда. Кроме того, адвокат рассказал, что обвиняемый в СИЗО пытался покончить с собой.

Напомним, 18 июля 2022 года около 04.40 подсудимый, управляя автомобилем марки «Ауди А5» в состоянии алкогольного опьянения, превысил установленную скорость, выехал на полосу встречного движения и частично на левую обочину одной из дорог села Бакалы. В итоге он допустил наезд на четырех молодых девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней. Пешеходы от полученных травм скончались на месте аварии.

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Автор:Дарья Субботина
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