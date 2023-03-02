«Ему и пожизненного мало»: убившему на дороге в Башкирии четырех девушек пока не огласили приговор

Верховный суд Башкортостана перенес оглашение приговора Марсу Гузаярову, сбившему насмерть четырех девушек. Судья, выслушав мнения всех сторон, принял решение огласить приговор 10 марта.

Как сообщается в телеграм-канале «Честно говоря», адвокат Гузаярова просил сменить режим отбытия наказания — с общего на колонию-поселение, а также уменьшить размер компенсации. Защита считает, что приговор назначен слишком суровый, якобы суд не учел признание вины и сотрудничество Гузаярова со следствием. Сумму компенсации морального вреда также посчитали завышенной.

Родственники погибших девушек уверены, что подсудимому и пожизненного срока мало.

«Ему даже пожизненного мало. Он не вернет наших детей. Он-то живой, его могут обнять, с ним могут поговорить. Он через 13 лет выйдет и будет наслаждаться жизнью. А наших детей больше нет, — высказались они. — Приговор слишком мягкий для смерти четырех человек. Пусть полностью отсидит свой срок. Его нельзя простить. Пожелаю ему, чтобы то же самое испытал, что и наши девочки».

Как информировал «Башинформ», суд с учетом позиции гособвинителя назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года и взыскал компенсацию морального вреда по 1 млн рублей в пользу каждого потерпевшего. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее обвиняемый в гибели четырех девушек в ДТП сказал в суде свое последнее слово. Он заявил, что вину полностью признает, раскаивается. Также подсудимый сказал, что ему каждую ночь снятся погибшие. Защитник Гузаярова попросил суд более мягкий приговор и снизить размер компенсации морального вреда. Кроме того, адвокат рассказал, что обвиняемый в СИЗО пытался покончить с собой.

Напомним, 18 июля 2022 года около 04.40 подсудимый, управляя автомобилем марки «Ауди А5» в состоянии алкогольного опьянения, превысил установленную скорость, выехал на полосу встречного движения и частично на левую обочину одной из дорог села Бакалы. В итоге он допустил наезд на четырех молодых девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней. Пешеходы от полученных травм скончались на месте аварии.

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