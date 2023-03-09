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Вчера, 14:36

В Уфе вынесли приговор виновнице ДТП с гибелью женщины и ребенка

стоп-кадр видео «Честно говоря»
Фото:стоп-кадр видео «Честно говоря»

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она признана виновной по статье «нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, днём в июле прошлого года женщина, управляя автомобилем «Ниссан», при повороте налево с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры сбила двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. В аварии 39-летняя женщина и её 4-летний ребенок скончались на месте ДТП от полученных травм.

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, и отсрочил его исполнение до достижения ее годовалым ребенком 14-летнего возраста. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, мера пресечения в отношении Сорокиной в виде домашнего ареста отменена. В срок отбытия осужденной зачтено время нахождения ее под домашним арестом с 27 июля 2022 года по 9 марта 2023 года, из расчета в соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. 

«Я никогда не хотела убивать людей. Я очень прошу прощения у мужа погибшей за такую потерю. Мне до сих пор сложно об этом вспоминать, наверное, я никогда не смогу с этим жить. Простите», — со слезами на глазах в зале суда сказала Дарья Сорокина.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что муж погибшей женщины простил виновницу ДТП.

«Это несчастный случай. Я тоже водитель. Понимаю. Я простил ее», — сказал он.

Автор:Дарья Субботина
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