Я никогда не хотела убивать людей: виновница гибели женщины и ребенка в ДТП расплакалась в зале суда

В Кировском районном суде продолжается слушание по делу Дарьи Сорокиной. Женщине может грозить как условное наказание, так и реальный срок. Как сообщает телеграм-канал «Честно говоря», уфимка, сбившая женщину и ребенка на пешеходном переходе на улице Авроры, в суде сказала, что больше не сможет жить нормальной жизнью.

«Я никогда не хотела убивать людей. Я очень прошу прощения у мужа погибшей за такую потерю. Мне до сих пор сложно об этом вспоминать, наверное, я никогда не смогу с этим жить. Простите», - со слезами на глазах сказала Дарья Сорокина.

Обвиняемая и ее супруг принесли извинения семье погибших.

Как сообщал «Башинформ», в октябре минувшего года суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы в связи с примирением сторон. Женщина обвинялась по статье «нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В ходе судебного разбирательства от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой. Предварительно, потерпевшей стороне обвиняемая в смертельном ДТП заплатила 2,4 млн рублей. По крайней мере, такая сумма фигурирует в материалах дела. Женщину освободили из-под стражи.

Между тем гособвинитель обжаловал это решение в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил его на новое рассмотрение.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, днём в июле 2022 года обвиняемая, управляя автомобилем «Ниссан», при повороте налево с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. В аварии 39-летняя женщина и её 4-летний ребенок скончались на месте ДТП от полученных травм.