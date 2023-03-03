Уфимец, лишившийся в ДТП супруги и ребенка, простил виновницу аварии: «Это несчастный случай»

Уфимец, чью жену и ребёнка насмерть сбила Дарья Сорокина, заявил журналисту «Честно говоря», что не хотел бы для нее никакого наказания. По его словам, авария произошла по неосторожности.

«Это несчастный случай. Я тоже водитель. Понимаю. Я простил ее», - сказал он.

Сегодня в Кировском районном суде прошло предварительное слушание по делу Дарьи Сорокиной. Ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон осталось без удовлетворения, и было назначено новое заседание - на 9 марта. Женщине может грозить как условное наказание, так и реальный срок.

Как сообщал «Башинформ», в октябре минувшего года суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы в связи с примирением сторон. Женщина обвинялась по статье «нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В ходе судебного разбирательства от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой. Предварительно, потерпевшей стороне обвиняемая в смертельном ДТП заплатила 2,4 млн рублей. По крайней мере, такая сумма фигурирует в материалах дела. Женщину освободили из-под стражи.

Между тем гособвинитель обжаловал это решение в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил его на новое рассмотрение.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, днём в июле 2022 года обвиняемая, управляя автомобилем «Ниссан», при повороте налево с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. В аварии 39-летняя женщина и её 4-летний ребенок скончались на месте ДТП от полученных травм.