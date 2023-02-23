В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3 баллов

В Таджикистане сегодня, 23 февраля, зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3 баллов. Толчки зафиксированы у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологический центр КНР.

В комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана заявили о землетрясении магнитудой 6,8. По данным ведомства, эпицентр находился в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области, в 400 километрах юго-восточнее Душанбе В столице Таджикистана ощущались толчки магнитудой 2. По данным МЧС Казахстана, толчки силой два-три балла ощущались и в Алма-Ате.

Информация о погибших и пострадавших, а также разрушениях пока не поступала.

Ранее «Башинформ» писал о том, что на границе Турции и Сирии были зафиксированы повторные землетрясения. По данным сейсмологов, магнитуда составила 6,3 балла. В результате десятки человек погибли и порядка 700 были ранены.

Впервые мощнейшие за последние 100 лет подземные толчки произошли в Турции 6 февраля. Под завалами погибли более 41 тысяч человек.