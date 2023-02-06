В Уфе в отношении известного актера, у которого нашли горшки с коноплей, возбудили уголовное дело

В Уфе полиция возбудила уголовное дело по факту хранения крупного размера наркотиков. Как информировал «Башинформ», ранее сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ задержали 38-летнего уфимца. У него в частном доме было найдено 10 кустов наркосодержащих растений и вещество растительного происхождения.

Как предварительно выяснили полицейские, злоумышленник самостоятельно освоил процесс выращивания запрещенных растений и соблюдал правила культивации. Он установил для этого в доме все необходимое оборудование. На допросе подозреваемый признался, что выращивал марихуану для собственного употребления. 38-летний уфимец не стал искать возможность приобретения запрещенных веществ, чтобы не привлекать внимания полицейских, а решил изготавливать их сам на собственной даче. Избежать уголовной ответственности ему не удалось. У него дома изъяли почти 2,5 килограмма марихуаны. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Сейчас уфимец находится под подпиской о невыезде, проинформировали в управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.

«Башинформ», ссылаясь на данные bash.news, уже сообщал о том, что, по предварительным данным, подозреваемый ранее работал на одном из телеканалов Уфы, является актером театра. В интернете можно найти его анкету ведущего мероприятий с достаточно высоким ценником — за ведение свадьбы или корпоратива он берет 50 тысяч рублей за вечер.