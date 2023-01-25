В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии 15-летнего парня, попавшего под поезд

Агентству «Башинформ» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии сообщили о состоянии здоровья 15-летнего парня, который попал под поезд.

«Он в крайне тяжелом состоянии, без динамики. Врачи провели телемост с московскими специалистами, делают все возможное», — проинформировали в министерстве.

Как информировал «Башинформ», в Куюргазинском районе днем 23 января 15-летний мальчик попал под пассажирский поезд «Оренбург - Уфа». Его доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау, медики диагностировали перелом свода черепа. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось.

Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пояснил, что молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.