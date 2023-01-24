В Уфе ищут свидетелей падения мужчины с моста

В Уфе сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства падения мужчины с Шумавцовского моста. Несчастный случай произошел 23 января около 14 часов. По предварительным данным установлено, что мужчина шел по тротуару моста в направлении из Черниковки в сторону микрорайона Сипайлово.

«Полиция просит очевидцев и владельцев транспортных средств, имеющих записи видеорегистраторов, проезжавших в период времени с 13.00 по 14.00 и располагающих информацией, которая поможет установить обстоятельства происшествия, обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть МВД по РБ — 279-39-02, дежурная часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по Уфе — +7 (34-72) 42-97-17, 242-13-72 или 02 (102 — с мобильного)», — обратились к гражданам в пресс-службе управления МВД России по городу Уфе.

Между тем следственный отдел по Калининскому району проводит по данному факту проверку. По информации пресс-службы регионального следственного управления, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, а также иные причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Как рассказал «Башинформу» сын погибшего, его 59-летний отец шел по неочищенному от снега и наледи Шумавцовскому путепроводу. В какой-то момент он поскользнулся и упал с моста. Пострадавший получил травмы, характерные при падении с высоты. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в больницу № 13, но мужчина скончался.

«По словам свидетелей случившегося, мост был не очищен от снега и наледи. И только после инцидента его оперативно почистили. Я буду обращаться по данному факту и в прокуратуру, и в СКР республики», — сообщил сын погибшего.

В пресс-службе мэрии города подчеркнули, что уборка снега и наледи в городе производится постоянно, в круглосуточном режиме.

«Домыслы о том, что после случившегося инцидента на мосту начали убирать снег и лед, чтобы якобы скрыть причины трагедии, не соответствуют действительности. Службы после инцидента никаких работ не производили. Тротуар был и так очищен, гололеда не было», — прокомментировали информагентству в мэрии Уфы.