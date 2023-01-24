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24 Января , 12:30

В Уфе под путепроводом нашли искалеченного мужчину

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Калининском районе Уфы накануне днем с 59-летним местным жителем произошел несчастный случай. Как стало известно «Башинформу» от собственного источника в экстренных службах, по предварительным данным, под Шумавцовским путепроводом очевидцы нашли искалеченного мужчину. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу № 13. Как позже выяснилось, мужчина скончался.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы прокомментировали, что к ним действительно поступала информация об упавшем с моста мужчине и о том, что его госпитализировали.

В беседе с журналистом информагентства сын погибшего мужчины рассказал подробности случившегося.

«Отец успел сказать очевидцам, что поскользнулся и упал. У него были диагностированы множественные разрывы и повреждения внутренних органов, сотрясение головного мозга. И вроде бы его в больницу привезли уже в состоянии клинической смерти. Насколько я понял, он упал с моста на железнодорожные пути или рядом с ними. По словам свидетелей случившегося, мост был не очищен от снега и наледи. И только после инцидента его оперативно почистили. Я буду обращаться по данному факту и в прокуратуру, и в СКР республики. Знаю, что уже проводится доследственная проверка», — сказал «Башинформу» собеседник.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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